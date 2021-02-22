Сравнение Diablo II: Resurrected с оригиналом

На прошедшем мероприятии BlizzConline 2021 Blizzard Entertainment анонсировала Diablo II: Resurrected – ремастер знаменитой экшен-RPG 2000 года. Затем компания опубликовала краткие ролики со сравнением двух проектов. В них можно заметить, насколько улучшилась визуальная составляющая в Resurrected.

Видео с сопоставлением одинаковых сцен из ремастера Diablo II и оригинала опубликовали на официальном аккаунте франшизы в Twitter. Первое из них делает акцент на детализации, подтянутых моделях и переработанных визуальных эффектах в переиздании. Останки убитых врагов под ногами главного героя выглядят в Resurrected намного реалистичнее.

The flesh of the undead has never glistened more beautifully. #DiabloII pic.twitter.com/clf7h2SFcS — Diablo (@Diablo) February 20, 2021

Второй ролик демонстрирует уже более светлую локацию и позволяет оценить переработанные умения колдуньи. Удары молнии по врагам смотрятся приятнее, а вот эффекты вырывающихся душ из поверженных противников почти не изменились.

В следующем ролике присутствует драка с толпой недругов в узком помещении. Четвертое видео показывает безопасную зону и разговор с NPC, а пятое – навыки и анимации варвара в бою.

Diablo II: Resurrected выйдет до конца 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S, Xbox One и Nintendo Switch.