НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
231121
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (2)Видео (1)Скриншоты (4)

Сравнение Diablo II: Resurrected с оригиналом

Опубликовано: 2 час. 3 мин. назад
Поделиться:  

На прошедшем мероприятии BlizzConline 2021 Blizzard Entertainment анонсировала Diablo II: Resurrected – ремастер знаменитой экшен-RPG 2000 года. Затем компания опубликовала краткие ролики со сравнением двух проектов. В них можно заметить, насколько улучшилась визуальная составляющая в Resurrected.

Видео с сопоставлением одинаковых сцен из ремастера Diablo II и оригинала опубликовали на официальном аккаунте франшизы в Twitter. Первое из них делает акцент на детализации, подтянутых моделях и переработанных визуальных эффектах в переиздании. Останки убитых врагов под ногами главного героя выглядят в Resurrected намного реалистичнее.

Второй ролик демонстрирует уже более светлую локацию и позволяет оценить переработанные умения колдуньи. Удары молнии по врагам смотрятся приятнее, а вот эффекты вырывающихся душ из поверженных противников почти не изменились.

В следующем ролике присутствует драка с толпой недругов в узком помещении. Четвертое видео показывает безопасную зону и разговор с NPC, а пятое – навыки и анимации варвара в бою.

Diablo II: Resurrected выйдет до конца 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S, Xbox One и Nintendo Switch.

Вам также может быть интересно
Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Издательство Square Enix анонсировало выход основных игр серии Kingdom Hearts на персональных компьютерах – эксклюзивно в Epic Games Store. Компания выпустит в упомянутом сервисе Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix... Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Анонсирована Total War: Warhammer III Студия Creative Assembly и издательство SEGA представили стратегию Total War: Warhammer III. В дебютном кинематографическом ролике показывается, как одна из героинь читает письмо отца... Анонсирована Total War: Warhammer III
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 3 мин. назад0Сравнение Diablo II: Resurrected с оригиналом 20.02.2021 01:40:296На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV 20.02.2021 01:32:2814Анонсирован Diablo II: Resurrected 20.02.2021 01:15:050Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft Classic 20.02.2021 00:38:470Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: Shadowlands 20.02.2021 00:37:523Три классические игры – Blizzard Arcade Collection 19.02.2021 23:33:080Прямая трансляция BlizzConline
Новости игр
Дата релиза Marvel's Avengers на PS5, Xbox Series X и SИГРЫ Дата релиза Marvel's Avengers на PS5, Xbox Series X и S Разработчики из Crystal Dynamics и издательство Square Enix опубликовали новый трейлер Marvel's Avengers. В нем объявили дату релиза игры на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. На новых консолях она появится в продаже 18 марта 2020 года... Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft ClassicИГРЫ Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft Classic Ранее из-за утечки пресс-релиза стало известно, что во время BlizzConline компания Blizzard объявит о том, что самое первое дополнение для World of Warcraft под названием The Burning Crusade будет перевыпущено... Анонсирован Diablo II: ResurrectedИГРЫ Анонсирован Diablo II: Resurrected Слухи о ремастере второго Diablo подтвердились – компания Blizzard официально анонсировала Diablo II: Resurrected. Релиз обновленной версии состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IVCtrl + стрелка вправо