Анонсирован Diablo II: Resurrected

Слухи о ремастере второго Diablo подтвердились – компания Blizzard официально анонсировала Diablo II: Resurrected. Релиз обновленной версии состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект включит как оригинальную игру, так и дополнение Lord of Destruction. На официальном сайте уже можно подать заявку на участие в закрытом техническом альфа-тестировании.

В Diablo II: Resurrected будет предложена возможность в любой момент переключаться между обновленной версией графики в 3D с современными эффектами и оригинальным классическим видом. Кроме этого разработчики улучшили интерфейс, обновили сетевой функционал и даже расширили размер тайника. Из ожидаемых, но пока полностью не подтвержденных функций – возможность переноса прогресса между разными платформами после привязки игры к одному аккаунту BattleNet. Правда для этого понадобится покупать проект на интересующие платформы отдельно.