НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
13713
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 8
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (4)

Анонсирован Diablo II: Resurrected

Опубликовано: сегодня, 01:32:28
Поделиться:  

Слухи о ремастере второго Diablo подтвердились – компания Blizzard официально анонсировала Diablo II: Resurrected. Релиз обновленной версии состоится в 2021 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект включит как оригинальную игру, так и дополнение Lord of Destruction. На официальном сайте уже можно подать заявку на участие в закрытом техническом альфа-тестировании.

В Diablo II: Resurrected будет предложена возможность в любой момент переключаться между обновленной версией графики в 3D с современными эффектами и оригинальным классическим видом. Кроме этого разработчики улучшили интерфейс, обновили сетевой функционал и даже расширили размер тайника. Из ожидаемых, но пока полностью не подтвержденных функций – возможность переноса прогресса между разными платформами после привязки игры к одному аккаунту BattleNet. Правда для этого понадобится покупать проект на интересующие платформы отдельно.

Announce Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
TORGI за Little Nightmares II Следующий розыгрыш состоится 5 марта. Успей испытать удачу! DIRT 5 получает Darkperion. TORGI за Little Nightmares II Представлена Disciples: Liberation Frima Studio и Kalypso Media представили новую стратегию Disciples: Liberation. Анонс сопроводили кинематографическим трейлером, в котором показали центральных персонажей и чудовище на горизонте... Представлена Disciples: Liberation
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые8 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)2 мин. назад
Grimgrin писал(а):
Расскажите это комманде Doom Eternal.
Что именно!? там требования ещё выше scratch_ones_head
DesmondSlade писал(а):
Вам самому не смешно ?) 1060, 8 ядерный проц, 16 гб...Они кроме визуала и звука ничего не трогали. И то визуал немногим лучше Titan Quest.
Теперь мне смешно rofl
Mas7er писал(а):
Они еще и оставили режим со старым графоном, так что минималки вообще должны быть как у оригинальной Diablo 2 по идее)
Для тех у кого ведро с гайками самое оно good3
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Вам самому не смешно ?) 1060, 8 ядерный проц, 16 гб...Они кроме визуала и звука ничего не трогали. И то визуал немногим лучше Titan Quest. Просто кое-кому было лень заниматься оптимизацией.
Они еще и оставили режим со старым графоном, так что минималки вообще должны быть как у оригинальной Diablo 2 по идее)
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)17 мин. назад
Nevezychiy писал(а):
Без обид но - 1060 на секунду карта 5 летней давности, оператива- 16Гб это уже не так много, проц- 3х летней давности, но я думаю потянет любой из 6-7-8 поколения и выше с 3Ghz и авторазгоном. И уверен эти рекомендуемые для ультра в 1080р
Вам самому не смешно ?) 1060, 8 ядерный проц, 16 гб...Они кроме визуала и звука ничего не трогали. И то визуал немногим лучше Titan Quest. Просто кое-кому было лень заниматься оптимизацией.
Grimgrin писал(а):
Честно, рублюсь тихонько в PoE, и она, ИМХО, выглядит лучше показанного. И не только визуально...
Ну так Vicarious Vision вообще не трогали геймплейную часть. Это всё та же D2, но с новым 3D визуалом и чуть улучшенным звуком.
Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)1 час. 5 мин. назад
Nevezychiy писал(а):
Без обид но - 1060 на секунду карта 5 летней давности,
Расскажите это комманде Doom Eternal.
Честно, рублюсь тихонько в PoE, и она, ИМХО, выглядит лучше показанного. И не только визуально...
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)7 час. 57 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
.. Системки для такой игры за гранью разумного.

+ Открыть спойлер
Минимальные (720p)
Операционная система: Windows 10,
процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350,
видеокарта: NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon HD 7850,
оперативная память: 8 Гб,
место на накопителе: 30 Гб.

Рекомендуемые (1080p)
Операционная система: Windows 10,
процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600,
видеокарта: NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT,
оперативная память: 16 Гб,
место на накопителе: 30 Гб.
Без обид но - 1060 на секунду карта 5 летней давности, оператива- 16Гб это уже не так много, проц- 3х летней давности, но я думаю потянет любой из 6-7-8 поколения и выше с 3Ghz и авторазгоном. И уверен эти рекомендуемые для ультра в 1080р
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)8 час. 18 мин. назад
Анонсу очень рад, но...Что там с оптимизацией ? Системки для такой игры за гранью разумного.

+ Открыть спойлер
Минимальные (720p)
Операционная система: Windows 10,
процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350,
видеокарта: NVIDIA GTX 660 или AMD Radeon HD 7850,
оперативная память: 8 Гб,
место на накопителе: 30 Гб.

Рекомендуемые (1080p)
Операционная система: Windows 10,
процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600,
видеокарта: NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT,
оперативная память: 16 Гб,
место на накопителе: 30 Гб.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)9 час. 39 мин. назад
Весть наверное будет примерно 20 гб.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)сегодня, 03:58:24
ну вот, теперь и поиграть можно
Игровые новoсти
сегодня, 01:40:296На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV сегодня, 01:32:288Анонсирован Diablo II: Resurrected сегодня, 01:15:050Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft Classic сегодня, 00:38:470Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: Shadowlands сегодня, 00:37:523Три классические игры – Blizzard Arcade Collection вчера, 23:33:080Прямая трансляция BlizzConline 19.02.2021 19:15:570Системные требования NieR Replicant ver.1.22474487139...
Новости игр
EA купила Codemasters за $1,2 млрдИГРЫ EA купила Codemasters за $1,2 млрд Сегодня стало известно, что Electronic Arts официально купила британскую студию Codemasters. Сумма сделки составила $1,2 млрд. Благодаря этому приобретению EA стала обладателем таких брендов, как Dirt, Grid, Project CARS... Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139...ИГРЫ Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139... Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий геймплей ремастера первой NieR, который получил подзаголовок Replicant ver.1.22474487139... Новый ролик показывает прохождение одной из локаций – замка в пустыне... Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и SИГРЫ Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S Студия 4A Games объявила о выходе Metro Exodus Enhanced Edition – улучшенной версии игры для PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. Это издание отметится поддержкой 4К-разрешения, улучшенной трассировкой лучей...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft ClassicCtrl + стрелка вправо