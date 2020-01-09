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Monster Hunter World: Iceborne для PC уже доступна

Опубликовано: 09.01.2020 18:43:08
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Компания Capcom наконец-то отправила в релиз масштабное дополнение Iceborne для PC-версии Monster Hunter World. DLC добавляет в игру огромную заснеженную локацию, где охотники смогут завести новых друзей, собрать мощное снаряжение и, конечно же, одолеть невиданных прежде монстров.

Для выживания на просторах новой территории придется готовить специальную еду и использовать теплую одежду. Враги тоже потребуют иного подхода – особенно боссы, которые атакуют способностями с леденящими эффектами. Расширение Iceborne также доступно на PS4 и Xbox One – еще с сентября 2019 года.

Iceborne PC Release Trailer [RUS]
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