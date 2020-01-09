Трейлер To the Moon для Nintendo Switch – релиз уже близко

Драматическая история To the Moon еще с лета прошлого года никак не может добраться до Nintendo Switch. Но теперь релиз точно состоится – уже 16 января 2020 года, о чем девелоперы спешат напомнить в новом трейлере.

В To the Moon вы будете играть за Еву Розалин и Нила Уоттса – парочку докторов, которые занимаются внедрением воспоминаний в сознания пациентов. По сюжету вас ожидает особенно увлекательный и трогательный заказ, связанный со стариком по имени Джонни и его желанием попасть на Луну.

To the Moon также доступна на PC, Android и iOS. Сейчас автор игры трудится над ее непрямым продолжением под названием Impostor Factory.