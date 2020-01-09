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Mypulse Опубликовал Mypulse 3
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Трейлер To the Moon для Nintendo Switch – релиз уже близко

Опубликовано: 09.01.2020 18:16:53
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Драматическая история To the Moon еще с лета прошлого года никак не может добраться до Nintendo Switch. Но теперь релиз точно состоится – уже 16 января 2020 года, о чем девелоперы спешат напомнить в новом трейлере.

В To the Moon вы будете играть за Еву Розалин и Нила Уоттса – парочку докторов, которые занимаются внедрением воспоминаний в сознания пациентов. По сюжету вас ожидает особенно увлекательный и трогательный заказ, связанный со стариком по имени Джонни и его желанием попасть на Луну.

To the Moon также доступна на PC, Android и iOS. Сейчас автор игры трудится над ее непрямым продолжением под названием Impostor Factory.

Switch Version Launch Trailer
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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Прометей (уровень 29)09.01.2020 19:22:25
Mas7er писал(а):
Что ж вы делаете, опять покупать...
Я бы эту игру купил по два раза на каждую платформу. Она этого вполне заслуживает.

Добавлено позже:
miharozhnov писал(а):
А потом плакать :(
Я только от трейлера и нахлынувших воспоминаний уже почувствовал ком в горле.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 16)09.01.2020 19:18:36
Mas7er писал(а):
Что ж вы делаете, опять покупать...
А потом плакать :(
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.01.2020 18:25:43
Что ж вы делаете, опять покупать...
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