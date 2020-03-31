Minecraft Dungeons получил дату релиза

Mojang анонсировал дату релиза Minecraft Dungeons. 26 мая игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, хотя изначально планировалось выпустить ее в конце апреля. Если вы обладатель Xbox Game Pass, то вы сможете начать предустановку уже с сегодняшнего дня. Проект будет поставляться в двух изданиях: Стандартном и Hero.

Рекомендуемая цена стандартного издания составит $19.99, а Hero Edition – $29.99. В последний войдет Hero Pass, который будет содержать Плащ Героя, скины для двух игроков, питомца курицу и два предстоящих набора DLC.