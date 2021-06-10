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Крошка Тина приглашает в Wonderlands

Опубликовано: 3 час. 24 мин. назад
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Во время Summer Game Fest компании Gearbox и 2K Games анонсировали ответвление серии Borderlands под названием Tiny Tina's Wonderlands. Релиз игры состоится в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

В Tiny Tina's Wonderlands игроки отправятся в приключение в мир, придуманный Крошкой Тиной, в котором смешались пушки, клинки и магия. Создав мультиклассового персонажа, вам предстоит истреблять различных чудищ, чтобы остановить Повелителя драконов. Также в игре будет кооперативный режим до четырех человек.

Announce Trailer [RUS]
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