Крошка Тина приглашает в Wonderlands

Во время Summer Game Fest компании Gearbox и 2K Games анонсировали ответвление серии Borderlands под названием Tiny Tina's Wonderlands. Релиз игры состоится в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

В Tiny Tina's Wonderlands игроки отправятся в приключение в мир, придуманный Крошкой Тиной, в котором смешались пушки, клинки и магия. Создав мультиклассового персонажа, вам предстоит истреблять различных чудищ, чтобы остановить Повелителя драконов. Также в игре будет кооперативный режим до четырех человек.