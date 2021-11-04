Королевство огров в Warhammer Total War III

Компания Creative Assembly опубликовала новый трейлер масштабной стратегии Total War Warhammer III. Он посвящен расе огров.
Огры — могучие бойцы, обожающие покушать от пуза, запить все это парой бочонков чего-нибудь крепкого и спеть добрую песню. Человечиной развеселые великаны совершенно не брезгуют. Королевство Огров будет бесплатно доступно всем совершившим предзаказ или купившим игру в течение недели после релиза. Затем оно будет продаваться как обычное DLC.
Total War Warhammer III выходит 17 февраля 2022 года.