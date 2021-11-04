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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Королевство огров в Warhammer Total War III

Опубликовано: 2 час. 40 мин. назад
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Компания Creative Assembly опубликовала новый трейлер масштабной стратегии Total War Warhammer III. Он посвящен расе огров.

Огры — могучие бойцы, обожающие покушать от пуза, запить все это парой бочонков чего-нибудь крепкого и спеть добрую песню. Человечиной развеселые великаны совершенно не брезгуют. Королевство Огров будет бесплатно доступно всем совершившим предзаказ или купившим игру в течение недели после релиза. Затем оно будет продаваться как обычное DLC.

Total War Warhammer III выходит 17 февраля 2022 года.

Join the Ogre Kingdoms - Early Adopter Bonus Reveal [RUS]
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