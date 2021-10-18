Кинематографичный трейлер запуска Riders Republic

Издательство Ubisoft выпустило новый трейлер спортивной аркады Riders Republic. В его создании принял участие известный австрийский велосипедист Фабио Вибмер.

Riders Republic является духовным наследником Steep, но концентрируется не только на зимних видах спорта. В трейлер можно увидеть динамичные гонки на велосипедах, сплавы с заснеженных гор на лыжах и сноубордах и полеты на вингсьютах.

Riders Republic выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 и Playstation 5 уже 28 октября. А с 21 по 27 октября пройдет пробная неделя, в течение которой можно сыграть в полную версию игры 4 часа.