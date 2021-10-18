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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 3
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Team Spirit одержала победу на The International 10

Опубликовано: 9 час. 23 мин. назад
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На гранд-финале турнира The International 10, самого известного мероприятия, посвященного Dota 2, в ожесточенной схватке сошлись китайцы из PSG.LGD и собранная из представителей СНГ команда Team Spirit. Победу со счетом 3:2 одержали последние.

Первые две партии Team Spirit удерживала превосходство, но на следующих двух играх китайцы смогли перехватить преимущество. В третий раз за историю чемпионата судьба финального приза решалась в пятом сражении. Почуявшие приближение победы игроки из PSG.LGD начали действовать агрессивно, но Team Spirit смогла отразить напор, и, воспользовавшись ошибками противника, переломила ход битвы в свою пользу.

В последний раз команда из СНГ одерживала победу на турнире 10 лет назад. Победа на самом первом The International досталась украинской команде Natus Vincere.

 

 

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 21)6 час. 16 мин. назад
С победой! Это было волнительно, неожиданно и очень потно. Коллапс на Магнусе прокатил всех до выходаbiggrin
Игровой разум
Feliks (уровень 27)8 час. 25 мин. назад
Не смотрю чемпионаты и не играю в доту (терпеть её не могу), но чуваки ваще ребята. Молодчики.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 час. 42 мин. назад
Красавцы, молодцом! Коэффициент на них был к 30, люди поставившие озолотились)
+ Босс виртус.про полтора ляма поставил, сорокет вытащил. Жырножырный жырножыр!
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