Team Spirit одержала победу на The International 10

На гранд-финале турнира The International 10, самого известного мероприятия, посвященного Dota 2, в ожесточенной схватке сошлись китайцы из PSG.LGD и собранная из представителей СНГ команда Team Spirit. Победу со счетом 3:2 одержали последние.

Первые две партии Team Spirit удерживала превосходство, но на следующих двух играх китайцы смогли перехватить преимущество. В третий раз за историю чемпионата судьба финального приза решалась в пятом сражении. Почуявшие приближение победы игроки из PSG.LGD начали действовать агрессивно, но Team Spirit смогла отразить напор, и, воспользовавшись ошибками противника, переломила ход битвы в свою пользу.

В последний раз команда из СНГ одерживала победу на турнире 10 лет назад. Победа на самом первом The International досталась украинской команде Natus Vincere.