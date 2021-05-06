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Анонс первого дополнения Buccaneers для Port Royale 4

Опубликовано: 06.05.2021 12:31:29
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Kalypso Media и Gaming Minds Studios сообщили о том, что стратегия Port Royale 4 получит свое первое дополнение под названием Buccaneers. Аддон, действие которого развернется в XVII веке, добавит в игру новый режим «Буканьер», позволяющий создать свою команду пиратов и целую флотилию из построенных собственноручно или захваченных кораблей. Также появятся новые цели и задачи, такие как разбой, сражения и завоевания, новые предметы кастомизации и другое.

Релиз Buccaneers состоится 21 мая на ПК, PS4 и Xbox One, а Nintendo Switch версия появится позже.

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