Кинематографический ролик по Diablo II: Resurrected

Накануне старта раннего доступа к Diablo II: Resurrected студия Blizzard Entertainment выпустила новый кинематографический ролик, который посвятили грядущему ремастеру. На видео демонстрируется, как Тираэль пришел к узнику по имени Мариус. Архангел заявил, что долго старался найти последнего.

Между персонажами завязалась беседа, а затем заключенный начал рассказывать о происшествии в Цитадели разбойников. Мариус скрывался в крепости, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний. Там он повстречал человека, который не смог справиться с запечатанными внутри него демонами и спровоцировал бойню. Однако Мариусу удалось уцелеть в разгоревшемся хаосе. Продолжение этой истории представлено во втором ролике.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.