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roma911 Опубликовал roma911 0
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Киберпанк и катана: показан новый трейлер Wanted: Dead

Опубликовано: 23 мин. назад
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Разработчики из Soleil решили порадовать зрителей IGN Expo 2022 и представили трейлер Wanted: Dead. В нем студия показала смесь кат-сцен и геймплея Sci-Fi экшена в научно-фантастическом сеттинге.

История Wanted: Dead развернется вокруг Ханны Стоун – офицера элитной полиции Гонконга. Вместо ареста преступников, главная героиня разделывается с ними с помощью огнестрельного оружия и, в частности, катаны.

Что примечательно, студию Soleil основали разработчики, приложившие руку к созданию небезызвестной Ninja Gaiden. Поэтому интерес к новому проекту безусловно велик.

Релиз Wanted: Dead состоится на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и PC. Также была подтверждена примерная дата выхода проекта – четвертый квартал этого года.

Exclusive Story Trailer

Разработчики из Soleil решили порадовать зрителей IGN Expo 2022 и представили трейлер Wanted: Dead. В нем студия показала смесь кат-сцен и геймплея Sci-Fi экшена в научно-фантастическом сеттинге.

История Wanted: Dead развернется вокруг Ханны Стоун – офицера элитной полиции Гонконга. Вместо ареста преступников, главная героиня разделывается с ними с помощью огнестрельного оружия и, в частности, катаны.

Что примечательно, игру разрабатывает студия Soleil, разработчики которой приложили руку к небезызвестной Ninja Gaiden. Поэтому интерес к новому проекту безусловно велик.

Релиз игры состоится на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и PC. Также была подтверждена примерная дата выхода проекта: четвертый квартал этого года.

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