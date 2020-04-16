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INVASIONS – новое дополнение для Age of Wonders: Planetfall

Опубликовано: 16.04.2020 18:13:53
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Компания Paradox Interactive анонсировала следующее дополнение для пошаговой стратегии Age of Wonders: Planetfall, которое получило название INVASIONS и выйдет 26 мая на ПК, PS4 и Xbox One.

После распада Звездного Союза появилась новая коварная раса завоевателей Шакарн, желающая править всей Галактикой. В новом обновлении вы сможете взять под свое управление эту новую фракцию ящеров, юниты которой обладают способностью голографической маскировки, позволяющей сбивать с толку противников.

INVASIONS - Announcement Trailer

Кроме этого, INVASIONS добавит NPC-расу Терианцев, которая ускорила свою эволюцию, объединив свои ДНК и ДНК животных. Под правлением таинственного Оленя, они сбежали с родной планеты, чтобы колонизировать новые миры.

В Age of Wonders: Planetfall также появились мировые события – во время боев на вашу голову могут случайно свалиться различные катастрофы. Их более 20: от нападения пиратов до сильных солнечных штормов.

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