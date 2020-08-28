Интервью с разработчиками и геймплей Age of Empires 3: Definitive Edition

На Gamescom 2020 разработчики Age of Empires 3: Definitive Edition дали обширное интервью и поделились деталями игры. Создатели поведали о многих аспектах обновленной версии проекта.

Параллельно с разговором разработчиков на экране показывались геймплейные кадры. Они позволяют оценить улучшенную графику в переиздании, новые модели юнитов и зданий, а также вспомнить об основных механиках в стратегии – строительстве, создании армий и сражениях в режиме реального времени.

Age of Empires 3: Definitive Edition выйдет 15 октября 2020 года на ПК.