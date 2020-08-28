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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Интервью с разработчиками и геймплей Age of Empires 3: Definitive Edition

Опубликовано: 2 час. 7 мин. назад
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На Gamescom 2020 разработчики Age of Empires 3: Definitive Edition дали обширное интервью и поделились деталями игры. Создатели поведали о многих аспектах обновленной версии проекта.

Параллельно с разговором разработчиков на экране показывались геймплейные кадры. Они позволяют оценить улучшенную графику в переиздании, новые модели юнитов и зданий, а также вспомнить об основных механиках в стратегии – строительстве, создании армий и сражениях в режиме реального времени.

Age of Empires 3: Definitive Edition выйдет 15 октября 2020 года на ПК.

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