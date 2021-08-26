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Обширный геймплей трейлер eFootball

Опубликовано: 3 час. 49 мин. назад
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Компания Konami опубликовала видео геймплея футбольного симулятора eFootball, который, напомним, заменил знаменитую серию PES. В нем продемонстрированы различные аспекты игрового процесса.

На PS5 игроки смогут буквально ощутить касание мяча благодаря тактильной отдаче и адаптивным триггерам контроллера. Также в игре появятся новые моменты один на один, что сделают каждое противостояние за мяч захватывающим и неповторимым, будут добавлены новые возможности защиты, позволяющие блокировать передачи и прогнозировать удары нападающего, а физические противостояния будут улучшены как для защитника, так и для нападающего.

Кроме этого в eFootball вас ждут улучшенные командные стили игры и новая система управления, улучшенная за счет ИИ, а также новая камера Duel, автоматические изменяющая масштаб, чтобы детальнее показать происходящее.

Релиз eFootball соистоится уже осенью на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, а позже игра появится на iOS и Android.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)46 мин. назад
Выглядит так себе. Но и пастгеновая (на пк) фифа не лучше. Вот вчера анонсировали какой-то независимый футсим UFL, на него вся надежда разворошить этих остолопов из ЕА и Конами.
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