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Детали бета-теста Riders Republic

Опубликовано: 1 час. 15 мин. назад
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Компания Ubisoft объявила о том, что с 23 по 25 августа пройдет бета-тестирование многопользовательского спортивного симулятора Riders Republic. В нем смогут поучаствовать пользователи всех платформ, на которых доступна игра. Предварительную загрузку можно будет начать с 21 августа, также игроки смогут отправиться приглашение на бета-тестирование еще двум друзьям.

Beta Announce Trailer [RUS]

Во время тестирования дадут опробовать три дисциплины: велогонки, трюки на снегу и воздушный спорт. Все они доступны в таких многопользовательских режимах, как Mass Races, где одновременно может участвовать более 50 игроков; Tricks Battle, рассчитанном на противостояние между командами по 6 человек; Free for All, где можно будет бросить вызов новым противникам в избранном списке событий; и Versus Mode, где игроки смогут сравнить свои успехи в карьерном росте.

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