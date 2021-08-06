Детали бета-теста Riders Republic

Компания Ubisoft объявила о том, что с 23 по 25 августа пройдет бета-тестирование многопользовательского спортивного симулятора Riders Republic. В нем смогут поучаствовать пользователи всех платформ, на которых доступна игра. Предварительную загрузку можно будет начать с 21 августа, также игроки смогут отправиться приглашение на бета-тестирование еще двум друзьям.

Во время тестирования дадут опробовать три дисциплины: велогонки, трюки на снегу и воздушный спорт. Все они доступны в таких многопользовательских режимах, как Mass Races, где одновременно может участвовать более 50 игроков; Tricks Battle, рассчитанном на противостояние между командами по 6 человек; Free for All, где можно будет бросить вызов новым противникам в избранном списке событий; и Versus Mode, где игроки смогут сравнить свои успехи в карьерном росте.