Hellpoint перенесли на конец второго квартала

Cradle Games и tinyBuild анонсировали перенос выхода мрачной научно-фантастической РПГ Hellpoint с 16 апреля на конец второго квартала 2020 года. Дополнительное время разработчики потратят на то, чтобы учесть все отзывы, полученные от игроков после выхода бесплатной главы Thespian Feast. Проект, напомним, выйдет на ПК, Xbox One, PS4 и Switch.

В Hellpoint после мощного квантового катаклизма, который привел к тому, что все живые существа потеряли память, вы окажитесь в роли безымянного персонажа, чьи действия будут полностью определяться вашим выбором и влиять на последствия истории.