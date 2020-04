Hellpoint перенесли на конец второго квартала

Вам также может быть интересно

Saints Row: The Third получил ремастер

Компания Deep Silver анонсировала ремастер-версию экшена Saints Row: The Third, которая выйдет 22 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В нем игроков ждут улучшенные окружающая среда, модели персонажей, визуальные эффекты и графика...