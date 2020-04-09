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Анонс интерактивного приключения Cannibal - продолжения «Ада каннибалов»

Опубликовано: 11 час. 41 мин. назад
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В 1980 году вышла первая часть серии псевдодокументальных фильмов ужасов под названием «Ад каннибалов» итальянского режиссера Руджеро Деодато. Она рассказывала историю маленькой съемочной группы, пропавшей в джунглях Амазонки, куда та отправилась с целью снять документальный фильм о каннибалах.

Теперь же Руджеро Деодато, объединившись с Fantastico Studio, представил продолжение жуткой истории в виде интерактивного графического хоррор-приключения Cannibal, где вам предстоит взять под контроль различных персонажей, раскрывая по кусочкам события, которые привели их в джунгли Борнео, и узнать конец истории.

Релиз Cannibal ожидается этой зимой на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

Reveal Trailer
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