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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Хэллоуинский ивент в Apex Legends

Опубликовано: 7 час. 34 мин. назад
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С 12 октября по 2 ноября в Apex Legends пройдет приуроченное к Хэллоуину праздничное событие. Оно получило название «Внутренние монстры».

В игре появится новая карта Арен под названием «На бис». Это открытая карта, предполагающая борьбу за две высокие позиции. Она находится на Борее, родном мире Сиара. Кроме того, во внутриигровом магазине появятся новые наборы, в том числе содержащие классические предметы кастомизации из прошлых хэллоуинских ивентов. В последнюю неделю события откроется рассчитанный на команды из трех человек режим «Королевская битва теней». Он уникален тем, что все убитые будут возрождаться в форме теней, чтобы помочь своей команде и вставить палки в колеса вражеской. Кроме того, с 26 октября по 1 ноября в игре пройдет тематическая распродажа.

К событию разработчики из Respawn Entertainment приготовили новый трейлер.

Monsters Within Event Trailer [RUS]
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