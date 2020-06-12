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Ghostwire: Tokyo показали на стриме PlayStation 5

Опубликовано: сегодня, 02:34:57
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Анонсированная тизером еще в 2019 году, Ghostwire: Tokyo обзавелась новым трейлером. Кроме этого стало известно, что игра разрабатывается для PlayStation 5, где проект появится в 2021 году. Выход ужастика от студии Tango Gameworks также планируется и на ПК.

Gameplay Reveal Trailer [RUS]

Сюжет Ghostwire: Tokyo расскажет о Токио, захваченном паранормальными силами. После разрушительного оккультного события в некогда переполненном мегаполисе исчезло 99% населения, и только главный герой в силах спасти город от полного вымирания.

Разработчики также немного рассказали о нескольких призраках (называемых «гостями»), с которыми предстоит сразиться главному герою:

  • Амевараши: этот призрак является в образе маленького ребенка в желтом дождевике. Его существование питается глубокой грустью от разлуки с родителями, и он обладает невинным, но озорным характером. Этот гость умеет призывать другим призраков на помощь, если почувствует себя в опасности.
  • Широмуку: существо из традиционной мифологии, призрак невесты в белом свадебном кимоно. Это существо может показаться невинным, но на самом деле является физическим проявлением мощных эмоций. Этот гость – воплощение страсти и тоски по любимому, с которым им было не суждено быть вместе.
  • Кучисакэ: это существо создано по реальной городской легенде и является сильным и опасным противником. Оно может очень быстро передвигаться и атакует острыми лезвиями огромных ножниц. Будьте на чеку, если призрак спросит вас о своей привлекательности; на этот вопрос нет правильного ответа.

 

Каждый из встречаемых игроком врагов будет иметь свои сильные и слабые стороны, так что нужно будет постоянно искать правильные комбинации способностей героя для борьбы с ними. Интересно также то, что призраки – не единственная угроза в опустевшем Токио, ведь за происходящими событиями стоит таинственная организация людей. Они скрывают лица за рогатыми масками Хання.

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