Ghostwire: Tokyo показали на стриме PlayStation 5

Анонсированная тизером еще в 2019 году, Ghostwire: Tokyo обзавелась новым трейлером. Кроме этого стало известно, что игра разрабатывается для PlayStation 5, где проект появится в 2021 году. Выход ужастика от студии Tango Gameworks также планируется и на ПК.
Сюжет Ghostwire: Tokyo расскажет о Токио, захваченном паранормальными силами. После разрушительного оккультного события в некогда переполненном мегаполисе исчезло 99% населения, и только главный герой в силах спасти город от полного вымирания.
Разработчики также немного рассказали о нескольких призраках (называемых «гостями»), с которыми предстоит сразиться главному герою:
Каждый из встречаемых игроком врагов будет иметь свои сильные и слабые стороны, так что нужно будет постоянно искать правильные комбинации способностей героя для борьбы с ними. Интересно также то, что призраки – не единственная угроза в опустевшем Токио, ведь за происходящими событиями стоит таинственная организация людей. Они скрывают лица за рогатыми масками Хання.