Ghost Recon Breakpoint ждет крупное обновление

Компания Ubisoft в новом трейлере рассказала об операции Motherland, которая начнется в Ghost Recon Breakpoint 2-го ноября.

Под руководствам Карен Боуман оперативникам предстоит принять участие в очередной миссии на тропическом Ауроа. В новом режиме под названием «Завоевание» нужно разобраться с оставшимися на острове противниками. Выполнение заданий в определенном порядке изменит расстановку сил на всей территории Ауроа. К старым противникам добавится отряд «Волколаков», бывших российских спецназовцев.

В игру вернется тактический камуфляж, максимальный уровень повысится до 99-го, появятся новые возможности для прокачки и уникальное оружие. Кроме того, в честь двадцатилетия серии, в Breakpoint добавят скины персонажей из прошлых частей серии.

Ghost Reckon Breakpoint доступна на ПК, Xbox One и PS4.