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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Геймплейный трейлер и системные требования King’s Bounty II

Опубликовано: 3 час. 45 мин. назад
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Студия 1C Entertainment и издательство Prime Matter объявили, что фэнтезийная RPG King’s Bounty II ушла на золото. Она выйдет точно в срок – 24 августа 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В честь этого события разработчики выпустили геймплейный трейлер игры. Он демонстрирует сражения, прохождение заданий, диалоги, выбор отрядов, прокачку персонажа и многие другие аспекты. По ролику можно составить первое впечатление о проекте. А еще 1C Entertainment опубликовала системные требования King’s Bounty II.

Gameplay Trailer

Минимальные параметры:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-9370;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 (4 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на диске: 20 Гбайт (HDD).

Рекомендованные параметры:

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 7 1700X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 (6 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на диске: 20 Гбайт (SSD).
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