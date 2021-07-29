Геймплейный трейлер и системные требования King’s Bounty II

Студия 1C Entertainment и издательство Prime Matter объявили, что фэнтезийная RPG King’s Bounty II ушла на золото. Она выйдет точно в срок – 24 августа 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В честь этого события разработчики выпустили геймплейный трейлер игры. Он демонстрирует сражения, прохождение заданий, диалоги, выбор отрядов, прокачку персонажа и многие другие аспекты. По ролику можно составить первое впечатление о проекте. А еще 1C Entertainment опубликовала системные требования King’s Bounty II.

Минимальные параметры:

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-9370;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 (4 Гбайт);

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 20 Гбайт (HDD).

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