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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Обзорный трейлер World War Z: Aftermath

Опубликовано: 5 час. 49 мин. назад
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Студия Saber Interactive представила большой обзорный трейлер улучшенной версии кооперативного зомби-шутера World War Z. Проект получил подзаголовок Aftermath и обещает отметиться разнообразными добавками. Часть из них детально показали в ролике.

Игра предложит несколько новых локаций, одной из которых станет Рим. Пользователи смогут сражаться против зомби на узких улочках итальянской столицы, в Колизее и катакомбах. Проект также обзаведется видом от первого лица, улучшенной системой ближнего боя и наличием скоплений крыс, нападающих на героев.

World War Z: Aftermath выйдет в конце 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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