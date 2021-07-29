Обзорный трейлер World War Z: Aftermath

Студия Saber Interactive представила большой обзорный трейлер улучшенной версии кооперативного зомби-шутера World War Z. Проект получил подзаголовок Aftermath и обещает отметиться разнообразными добавками. Часть из них детально показали в ролике.

Игра предложит несколько новых локаций, одной из которых станет Рим. Пользователи смогут сражаться против зомби на узких улочках итальянской столицы, в Колизее и катакомбах. Проект также обзаведется видом от первого лица, улучшенной системой ближнего боя и наличием скоплений крыс, нападающих на героев.

World War Z: Aftermath выйдет в конце 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.