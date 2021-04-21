Гайд для новичков в Total War: Rome Remastered

Студии Creative Assembly и Feral Interactive при поддержке издательства SEGA продолжают публиковать материалы по Total War: Rome Remastered. На этот раз создатели игры решили поделиться гайдом для новичков.

В свежем ролике рассказывается, как нужно вести себя на глобальной карте: управлять государством, нанимать юнитов, формировать армии, использовать агентов и так далее. А другая половина ролика посвящена сражениям в режиме реального времени. Пользователям показывают, как руководить разными отрядами и раскрывают всяческие нюансы.

Total War: Rome Remastered выйдет 29 апреля 2021 года на ПК (Steam).