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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Гайд для новичков в Total War: Rome Remastered

Опубликовано: 1 час. 20 мин. назад
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Студии Creative Assembly и Feral Interactive при поддержке издательства SEGA продолжают публиковать материалы по Total War: Rome Remastered. На этот раз создатели игры решили поделиться гайдом для новичков.

В свежем ролике рассказывается, как нужно вести себя на глобальной карте: управлять государством, нанимать юнитов, формировать армии, использовать агентов и так далее. А другая половина ролика посвящена сражениям в режиме реального времени. Пользователям показывают, как руководить разными отрядами и раскрывают всяческие нюансы.

Total War: Rome Remastered выйдет 29 апреля 2021 года на ПК (Steam).

New Player Guide [RUS]
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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)1 час. 8 мин. назад
Рассказчик точно не играл в оригинальную Rome:Total War, все это было и не нужно изобретать велосипед.
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