Дата релиза Tales of Arise

Tales of Arise

Tales of Arise PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Издательство Bandai Namco Entertainment вместе со своим внутренним подразделением разработчиков объявило дату релиза jRPG Tales of Arise и сообщило о ее выпуске на новых консолях. Tales of Arise поступит в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series 10 сентября (в Японии на день раньше).

Если приобрести игру на приставках предыдущего поколения, то на PlayStation 5 и новых Xbox она будет бесплатной. А еще в проект добавили режим производительности с 4К-разрешением и 60 кадрами/с. Видимо, он появится только на консолях текущего поколения.