НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
26722
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (5)Видео (3)Геймарт (1)

Дата релиза Tales of Arise

Опубликовано: 15 мин. назад
Поделиться:  

Издательство Bandai Namco Entertainment вместе со своим внутренним подразделением разработчиков объявило дату релиза jRPG Tales of Arise и сообщило о ее выпуске на новых консолях. Tales of Arise поступит в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series 10 сентября (в Японии на день раньше).

Если приобрести игру на приставках предыдущего поколения, то на PlayStation 5 и новых Xbox она будет бесплатной. А еще в проект добавили режим производительности с 4К-разрешением и 60 кадрами/с. Видимо, он появится только на консолях текущего поколения.

 

Вам также может быть интересно
It Takes Two – обзор Далеко не все пользователи верили, что A Way Out от Юсефа Фареса и Hazelight Studios окажется успешной. Концепция сюжетной кооперативной игры, которую нельзя пройти в одиночку, выглядела как минимум спорной. И даже возможность приобрести одну копию проекта на двоих не особо влияла на мнение... It Takes Two – обзор Игры PlayStation Plus в апреле 2021 года Sony рассказала, какие игры получат подписчики PlayStation Plus в апреле 2021 года. В подборку вошли сразу два проекта с зомби-тематикой, причем один из них пока еще сохраняет статус эксклюзива PS4. А владельцы PS5 традиционно получат... Игры PlayStation Plus в апреле 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
15 мин. назад0Дата релиза Tales of Arise 1 час. 19 мин. назад1Гайд для новичков в Total War: Rome Remastered 1 час. 47 мин. назад015 друидов-медведей в WоW: Shadowlands прошли сложный рейд 5 час. 25 мин. назад0Новый трейлер Necromunda: Hired Gun 19.04.2021 17:24:264Новый трейлер NieR Replicant 16.04.2021 18:38:56115 минут геймплея NieR Replicant 16.04.2021 12:01:286Сюжетный трейлер King's Bounty II
Новости игр
15 друидов-медведей в WоW: Shadowlands прошли сложный рейдИГРЫ 15 друидов-медведей в WоW: Shadowlands прошли сложный рейд В World of Warcraft: Shadowlands есть знаменитая гильдия Druids of the Beast, куда принимают только друидов-медведей (специализация «Страж»). Недавно пятнадцать ее членов смогли пройти рейд «Замок Нафрия» в героическом режиме... Трансляция Resident Evil ShowcaseИГРЫ Трансляция Resident Evil Showcase Уже скоро начнется апрельская трансляция Resident Evil Showcase, во время которой компания Capcom представит новое видео и новую демонстрацию геймплея Resident Evil Village, а также поделится другими новостями... Новый трейлер NieR ReplicantИГРЫ Новый трейлер NieR Replicant Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали новый трейлер NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера первой части франшизы. В ролике сконцентрировали внимание на дополнительном контенте, который получит переиздание...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Гайд для новичков в Total War: Rome RemasteredCtrl + стрелка вправо