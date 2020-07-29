Frostpoint VR: Proving Grounds – командный шутер от inXile Entertainment

Компания inXile Entertainment совместно с Thirdverse анонсировала новый командный шутер для шлема виртуальной реальности под названием Frostpoint VR: Proving Grounds. В нем двум группам по 10 игроков в каждой предстоит отправиться на заброшенную военную базу в Антарктиде и сразиться друг против друга в интенсивных PvP-боях, одновременно противостоя биомеханическим существам.

В распоряжении у игроков будет более десятка винтовок и пистолетов, которые разработчики воссоздали на основе реальных с кропотливой детализацией. Также будут доступны другие инструменты и экипировка, в том числе гранаты, аптечки, улучшения для брони, турели и отслеживающие устройства.

Релиз Frostpoint VR: Proving Grounds состоится в 2020 году на ПК для шлемов Oculus и HTC Vive.