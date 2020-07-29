НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
000
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Frostpoint VR: Proving Grounds – командный шутер от inXile Entertainment

Опубликовано: вчера, 16:56:02
Поделиться:  

Компания inXile Entertainment совместно с Thirdverse анонсировала новый командный шутер для шлема виртуальной реальности под названием Frostpoint VR: Proving Grounds. В нем двум группам по 10 игроков в каждой предстоит отправиться на заброшенную военную базу в Антарктиде и сразиться друг против друга в интенсивных PvP-боях, одновременно противостоя биомеханическим существам.

В распоряжении у игроков будет более десятка винтовок и пистолетов, которые разработчики воссоздали на основе реальных с кропотливой детализацией. Также будут доступны другие инструменты и экипировка, в том числе гранаты, аптечки, улучшения для брони, турели и отслеживающие устройства.

Релиз Frostpoint VR: Proving Grounds состоится в 2020 году на ПК для шлемов Oculus и HTC Vive.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Кинематографический трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 был представлен в рамках стрима Xbox Games Showcase. Как не сложно догадаться, игра выйдет не только на ПК, но и на Xbox Series X... Кинематографический трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игры PlayStation Plus в августе 2020 года Компания Sony официально объявила игры, которые будут бесплатными для подписчиков PlayStation Plus в августе. Из-за того, что Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, который получат обладатели PS Plus. Игры PlayStation Plus в августе 2020 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 20:54:440Кто станет первым DLC героем Marvel's Avengers? вчера, 18:17:420Дата релиза дополнения On The Edge для Frostpunk вчера, 16:56:020Frostpoint VR: Proving Grounds – командный шутер от inXile Entertainment 29.07.2020 09:43:152Системные требования Horizon Zero Dawn 28.07.2020 18:38:092Cuphead уже на PS4 28.07.2020 18:23:070Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 28.07.2020 16:47:010Вторжение пришельцев началось – состоялся релиз Destroy All Humans!
Новости игр
Системные требования Horizon Zero DawnИГРЫ Системные требования Horizon Zero Dawn Чуть больше недели осталось до выхода Horizon Zero Dawn, бывшего PS4 эксклюзива, на ПК. И теперь пользователи могут узнать, какая конфигурация компьютера потребуется для запуска игры. Ничего сверхвысокого... Cuphead уже на PS4ИГРЫ Cuphead уже на PS4 Сегодня начали ходить слухи о том, что платформер Cuphead выйдет на PlayStation 4, и эта информация подтвердилась. Во время интервью в рамках Summer Game Fest разработчики из компании StudioMDHR сообщили... Релизный трейлер OthercideИГРЫ Релизный трейлер Othercide Сегодня на ПК, PS4 и Xbox One состоялся релиз стратегии Othercide, в которой игрокам предстоит возглавить армию Дочерей – отголосков когда-либо живших величайших воинов. Ваше мастерство в боях будет влиять...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Системные требования Horizon Zero DawnCtrl + стрелка вправо