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Системные требования Horizon Zero Dawn

Опубликовано: 4 час. 25 мин. назад
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Чуть больше недели осталось до выхода Horizon Zero Dawn, бывшего PS4 эксклюзива, на ПК. И теперь пользователи могут узнать, какая конфигурация компьютера потребуется для запуска игры. Ничего сверхвысокого, хотя это и ожидаемо для переиздания проекта с уходящего поколения консолей. Единственное, что может смутить некоторых геймеров – занимаемые игрой 100 Гб.

 

Скриншот игры Horizon Zero Dawn

 

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64 bit
  • Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц или AMD FX 6300 3.5 ГГц
  • Память: 8 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce GTX 780 (3 Гб) или AMD Radeon R9 290 (4 Гб)
  • DirectX 12
  • HDD: 100 Гб свободного места

 

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 64 bit
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц или Ryzen 5 1500X3.5 ГГц
  • Память: 16 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Гб) или AMD Radeon RX 580 (8 Гб)
  • DirectX 12
  • HDD: 100 Гб свободного места
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 0 мин. назад
Death Stranding на том же движке хорошо под ПК оптимизировали, надеюсь и здесь не подкачают
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