Системные требования Horizon Zero Dawn

Чуть больше недели осталось до выхода Horizon Zero Dawn, бывшего PS4 эксклюзива, на ПК. И теперь пользователи могут узнать, какая конфигурация компьютера потребуется для запуска игры. Ничего сверхвысокого, хотя это и ожидаемо для переиздания проекта с уходящего поколения консолей. Единственное, что может смутить некоторых геймеров – занимаемые игрой 100 Гб.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64 bit

Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц или AMD FX 6300 3.5 ГГц

Память: 8 Гб

Видео: Nvidia GeForce GTX 780 (3 Гб) или AMD Radeon R9 290 (4 Гб)

DirectX 12

HDD: 100 Гб свободного места

Рекомендуемые системные требования: