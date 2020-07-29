Системные требования Horizon Zero Dawn

Опубликовано: 4 час. 25 мин. назад
Чуть больше недели осталось до выхода Horizon Zero Dawn, бывшего PS4 эксклюзива, на ПК. И теперь пользователи могут узнать, какая конфигурация компьютера потребуется для запуска игры. Ничего сверхвысокого, хотя это и ожидаемо для переиздания проекта с уходящего поколения консолей. Единственное, что может смутить некоторых геймеров – занимаемые игрой 100 Гб.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64 bit
- Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц или AMD FX 6300 3.5 ГГц
- Память: 8 Гб
- Видео: Nvidia GeForce GTX 780 (3 Гб) или AMD Radeon R9 290 (4 Гб)
- DirectX 12
- HDD: 100 Гб свободного места
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 64 bit
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц или Ryzen 5 1500X3.5 ГГц
- Память: 16 Гб
- Видео: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Гб) или AMD Radeon RX 580 (8 Гб)
- DirectX 12
- HDD: 100 Гб свободного места