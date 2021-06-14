Forza Horizon 5 анонсирована – премьера в ноябре

После множества слухов сегодня подтвердилось то, чего ждали многие фанаты серии Forza Horizon. Компания Playground Games в рамках выставки E3 2021 официально анонсировала очередную часть гонок – Forza Horizon 5. Выход игры состоится 9 ноября 2021 года на Xbox Series X/S, Xbox One и PC. Как и все эксклюзивы Microsoft, Forza Horizon 5 также появится в библиотеке Game Pass сразу после релиза.

На этот раз действия игры развернутся в Мексике, где вас будет ждать еще более разнообразный и обширный открытый мир, масштабная кампания с сотнями испытаний, новые персонажи, разнообразные локации, новый редактор и многое другое.