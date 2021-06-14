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Sash Опубликовал Sash 4
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Forza Horizon 5 анонсирована – премьера в ноябре

Опубликовано: 8 час. 49 мин. назад
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После множества слухов сегодня подтвердилось то, чего ждали многие фанаты серии Forza Horizon. Компания Playground Games в рамках выставки E3 2021 официально анонсировала очередную часть гонок – Forza Horizon 5. Выход игры состоится 9 ноября 2021 года на Xbox Series X/S, Xbox One и PC. Как и все эксклюзивы Microsoft, Forza Horizon 5 также появится в библиотеке Game Pass сразу после релиза.

На этот раз действия игры развернутся в Мексике, где вас будет ждать еще более разнообразный и обширный открытый мир, масштабная кампания с сотнями испытаний, новые персонажи, разнообразные локации, новый редактор и многое другое.

Announce Trailer
Gameplay Demo
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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
= Shell = (уровень 21)6 час. 22 мин. назад
Выбор локации считаю крайне интересным и оригинальным. По трейлеру - виды сочные, машины сексуальные, эффекты что надо! Форца, как и всегда, на высоте!
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)8 час. 9 мин. назад
Я очень хочу чтобы следующая часть серии была про Россию.
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 24)8 час. 41 мин. назад
Forza Horizon и Far Cry - это те серии, которые нашли свою идеальную геймплейную формулу и придерживаются её из части в часть обрастая новыми грамотно выверенными фичами. У Фар Край - открытый мир с годной стрельбой и Интересный Главгад. Форза - праздник автолюбителей с кучей машин и годной музыкой в красивых регионах с кучей типажей трасс. И из части в часть это работает и интересно играется.
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