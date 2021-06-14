Прямая трансляция PC Gaming Show в рамках E3

ИГРЫ

Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction...