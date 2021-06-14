Прямая трансляция PC Gaming Show в рамках E3

В рамках E3 2021 состоится трансляция PC Gaming Show, где обещают показать десятки игр, трейлеров и анонсов. Скорее всего, большинство проектов мы уже видели во время прошлых презентаций. Посмотреть трансляцию вы можете прямо здесь.
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