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Дюка Опубликовал Дюка 0

Прямая трансляция PC Gaming Show в рамках E3

Опубликовано: 9 час. 8 мин. назад, Дюка
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В рамках E3 2021 состоится трансляция PC Gaming Show, где обещают показать десятки игр, трейлеров и анонсов. Скорее всего, большинство проектов мы уже видели во время прошлых презентаций. Посмотреть трансляцию вы можете прямо здесь.

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