Стала известна дата релиза Expeditions: Rome

Издательство THQ Nordic сообщило, что пошаговая ролевая игра Expeditions: Rome выйдет на персональных компьютерах 20 января 2022 года. К анонсу даты релиза разработчики приурочили новый трейлер.

Игра расскажет историю молодого легата, внешность и характеристики которого можно настроить по своему желанию. Ему или ей пришлось сбежать из Рима от политических интриг и отправиться в путешествия по землям Греции, Галлии и Северной Африки. Как и в предыдущей части серии, Expeditions: Viking, игроков ждут тактические пошаговые сражения, множество квестов и диалогов.