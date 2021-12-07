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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Стала известна дата релиза Expeditions: Rome

Опубликовано: вчера, 16:52:30
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Издательство THQ Nordic сообщило, что пошаговая ролевая игра Expeditions: Rome выйдет на персональных компьютерах 20 января 2022 года. К анонсу даты релиза разработчики приурочили новый трейлер.

Игра расскажет историю молодого легата, внешность и характеристики которого можно настроить по своему желанию. Ему или ей пришлось сбежать из Рима от политических интриг и отправиться в путешествия по землям Греции, Галлии и Северной Африки. Как и в предыдущей части серии, Expeditions: Viking, игроков ждут тактические пошаговые сражения, множество квестов и диалогов.

Release Date Trailer
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