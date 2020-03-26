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Дюка Опубликовал Дюка 0

Epic Games Publishing будет сотрудничать с Remedy, Playdead и gen DESIGN

Опубликовано: вчера, 16:52:36, Дюка
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Компания Epic Games анонсировала новую межплатформенную программу, в центре которой будут разработчики. В числе первых партнеров Remedy, Playdead и gen DESIGN.

Это сотрудничество предоставит разработчикам полную свободу творчества и полные авторские права, а также полное финансирование проектов, начиная от зарплат и заканчивая обеспечением качества, локализацией, маркетингом и другими затратами на издание. При этом прибыль будут разделять поровну.

 

«Нам не хватало такой издательской модели, пока мы сами работали с издателями», – Тим Суини, основатель и генеральный директор Epic Games.

 

«gen DESIGN, Remedy и Playdead – одни из самых инновационных и талантливых студий в отрасли с ясным видением того, какими должны быть их следующие игры, – Эктор Санчес, глава Epic Games Publishing. – Разработчики полностью возьмутся за творческую составляющую, а Epic станет для них прочной опорой по обслуживанию и финансированию».

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