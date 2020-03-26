Epic Games Publishing будет сотрудничать с Remedy, Playdead и gen DESIGN

Компания Epic Games анонсировала новую межплатформенную программу, в центре которой будут разработчики. В числе первых партнеров Remedy, Playdead и gen DESIGN.

Это сотрудничество предоставит разработчикам полную свободу творчества и полные авторские права, а также полное финансирование проектов, начиная от зарплат и заканчивая обеспечением качества, локализацией, маркетингом и другими затратами на издание. При этом прибыль будут разделять поровну.

«Нам не хватало такой издательской модели, пока мы сами работали с издателями», – Тим Суини, основатель и генеральный директор Epic Games.