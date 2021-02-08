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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4

EGS проведет свое цифровое шоу

Опубликовано: 08.02.2021 20:46:36, Sailas77
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Компания Epic Games объявила, что в ближайший четверг, 11 февраля, проведет цифровое шоу, посвященное своему магазину Epic Games Store. Оно отметится анонсами новых игр, демонстрацией геймплея уже представленных проектов, трейлерами и прочими материалами. Естественно, показывать будут только грядущие релизы, которые выйдут в EGS.

Начнется шоу в 22:00 по московскому времени (в 21:00 по Киеву). Кроме того, в течение следующих двух лет в сервисе появится больше эксклюзивов, чем было с момента его выхода на рынок.

 

 

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новыестарые4 ком.
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 24)09.02.2021 08:50:01
Интеренсо, а они когда-нибудь анонсируют расширенный функционал лаунчера и нормальный интерфейс?

Добавлено позже:
Mas7er писал(а):
Да кому какое дело до вашего EGS, там через месяц Forza Horizon 4 в Стиме выходит! yahoo
О да! Вот ЭТО реально ЭП... не так...
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИК!!!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)08.02.2021 22:07:06
BlackSite11 писал(а):
Elden Ring - годовой эксклюзив EGS ?
будет смешно, но не то, чтобы удивительно)
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)08.02.2021 22:04:19
Elden Ring - годовой эксклюзив EGS ?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)08.02.2021 21:28:36
Да кому какое дело до вашего EGS, там через месяц Forza Horizon 4 в Стиме выходит! yahoo
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