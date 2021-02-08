EGS проведет свое цифровое шоу

Компания Epic Games объявила, что в ближайший четверг, 11 февраля, проведет цифровое шоу, посвященное своему магазину Epic Games Store. Оно отметится анонсами новых игр, демонстрацией геймплея уже представленных проектов, трейлерами и прочими материалами. Естественно, показывать будут только грядущие релизы, которые выйдут в EGS.

Начнется шоу в 22:00 по московскому времени (в 21:00 по Киеву). Кроме того, в течение следующих двух лет в сервисе появится больше эксклюзивов, чем было с момента его выхода на рынок.