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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time перенесли второй раз

Опубликовано: 2 час. 2 мин. назад
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake изначально должен был выйти в январе текущего года. После волны отрицательных отзывов Ubisoft отложила релиз до 18 марта. А теперь французское издательство решило еще раз перенести выпуск проекта. Более того, сейчас разработчики не указывают сроки, когда игра поступит в продажу.

В официальном заявлении создатели использовали стандартные для таких случаев формулировки: нужно больше времени, чтобы сделать лучший из возможных ремейков, который будет верным оригиналу.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake появится на ПК, PS4, Xbox One и новых консолях по обратной совместимости.

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)1 час. 45 мин. назад
да оставьте уже, дайте "два трона"
Игровые новoсти
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