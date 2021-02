Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time перенесли второй раз

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Prince of Persia: The Sands of Time Remake изначально должен был выйти в январе текущего года. После волны отрицательных отзывов Ubisoft отложила релиз до 18 марта. А теперь французское издательство решило еще раз перенести выпуск проекта. Более того, сейчас разработчики не указывают сроки, когда игра поступит в продажу.

В официальном заявлении создатели использовали стандартные для таких случаев формулировки: нужно больше времени, чтобы сделать лучший из возможных ремейков, который будет верным оригиналу.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake появится на ПК, PS4, Xbox One и новых консолях по обратной совместимости.