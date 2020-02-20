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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Еще не вышедшая Hellpoint получила ответвление The Thespian Feast

Опубликовано: 4 час. 45 мин. назад
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Фантастический боевик Hellpoint выйдет только в апреле 2020 года. Несмотря на это, компания tinyBuild и студия Cradle Games уже выпустили для него бесплатную историю-ответвление под названием The Thespian Feast.

Сюжет The Thespian Feast разворачивается через несколько десятилетий после Слияния. В роли исследователя, добравшегося до заброшенной космической базы Ирид Ново, вы столкнетесь с безумными видениями – порождениями науки и оккультизма. Вам предстоит любыми средствами достичь финала, чтобы отыскать источник этого загадочного безумия.

Опробовать The Thespian Feast можно прямо сейчас в Steam и абсолютно бесплатно. Релиз самой Hellpoint состоится 16 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

The Thespian Feast Launch Trailer
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