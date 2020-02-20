Двойной подарок от EGS – Assassin’s Creed: Syndicate и Faeria

Сегодня в магазине Epic Games Store началась еженедельная раздача. Как и в прошлый раз, нам предлагают бесплатно забрать сразу два проекта – приключенческий экшен Assassin’s Creed: Syndicate и карточную игру Faeria.

Syndicate является стандартным продолжением серии «Кредо Убийцы». Вы играете за Джейкоба и Иви Фрай – двух родственников, которые пытаются подзаработать и научить преступников уму-разуму на просторах викторианского Лондона.

В Faeria вы увидите призрак Hearthstone. При этом вас ожидает более глубокий геймплей с поделенным на гексы полем, захватом земель и юнитами в виде карт. Игра предлагает не только мультиплеерные битвы, но и одиночную кампанию.

Акция продлится до 27 февраля. Здесь лежит Syndicate, а здесь – Faeria.



