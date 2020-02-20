Kerbal Space Program 2 – новая студия и первый видеодневник

Компания Private Division представила первый видеодневник космического симулятора Kerbal Space Program 2. Также было заявлено, что теперь сиквелом вместо Star Theory будет заниматься некая новая студия.

Ключевые люди Star Theory вроде Джереми Эйблса, Нейта Симпсона и Нейта Робинсона были переброшены в новую команду. Что стало с остальными девелоперами – пока неизвестно.

Из дневника следует, что в Kerbal Space Program 2 авторы собираются хотя бы одним глазком взглянуть на космонавтику будущего. Несмотря на элементы фантастики, игра все так же будет опираться на реальные достижения и физические законы.

Премьера Kerbal Space Program 2 запланирована на 2021 финансовый год – период с 1 апреля 2020-го по 31 марта 2021-го. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.