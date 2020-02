Kerbal Space Program 2 – новая студия и первый видеодневник

В данный момент студия MS Games занята разработкой шутера Land of War - The Beginning, события которого развернутся в период Второй мировой войны. Недавно девелоперы опубликовали первый...

Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиков

Компания Team17 представила новый трейлер, посвященный приключенческой песочнице The Survivalists. Действие игры разворачивается во вселенной The Escapists. Главная задача геймеров – приручить...

Как повелевать обезьянами в The Survivalists – новый трейлер от Team17

Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR

Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал...