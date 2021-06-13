Два дебютных трейлера Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope

В рамках Ubisoft Forward компания Ubisoft представила два новых трейлера космического приключения Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope, анонс которого был слит в сеть за пару часов до официальной презентации. Вместе с любимыми героями вам предстоит отправиться в невероятное путешествие по галактике и очистить каждую планету от разрушительного влияния зла, собирая на пути Искры – таинственных существ, наделенных особыми силами и различным характером.

Релиз Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope состоится в 2022 году эксклюзивно на Nintendo Switch.