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Sash Опубликовал Sash 0
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Два дебютных трейлера Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope

Опубликовано: 5 час. 20 мин. назад
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В рамках Ubisoft Forward компания Ubisoft представила два новых трейлера космического приключения Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope, анонс которого был слит в сеть за пару часов до официальной презентации. Вместе с любимыми героями вам предстоит отправиться в невероятное путешествие по галактике и очистить каждую планету от разрушительного влияния зла, собирая на пути Искры – таинственных существ, наделенных особыми силами и различным характером.

Релиз Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope состоится в 2022 году эксклюзивно на Nintendo Switch.

Cinematic World Premiere Trailer
Gameplay Sneak Peek Trailer
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