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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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DLC Royal Court для Crusader Kings III выйдет 8 февраля

Опубликовано: 23.11.2021 20:44:18
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Средневековую стратегию Crusader Kings III в следующем году ждет первое глобальное дополнение. Оно будет называться Royal Court и позволит глубже погрузиться в жизнь правителя и придворных.

Каждый феодал получит доступ к тронному залу, который можно кастомизировать с помощью самых разнообразных предметов. Трехмерные модели правителя, семьи и придворных теперь можно будет увидеть воочию не только на портретах и текстовых блоках событий. В тронном зале будут проводиться судебные разбирательства, состязания мастеров и многое другое.

Кроме того, будет серьезно расширена система артефактов. Каждый персонаж получит инвентарь с куклой, как в большинстве RPG. Механику культуры тоже переработают: она станет многограннее и будет больше напоминать подход к религиозным доменам.

Crusader Kings III: Royal Court выйдет 8 февраля 2022 года.

Date Reveal Trailer
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