Детали обновления Starfighters для War Thunder

Gaijin Entertainment сообщила о выходе обновления «Starfighters» для War Thunder, которое добавило в игру 20 итальянских торпедных катеров, эсминцев и крейсеров, ветку вертолетов Японии, а также сверхзвуковые истребители F-104 Starfighter и Mirage IIIC. Кроме этого, кросс-платформенный мультиплеер стал еще лучше благодаря матчмейкингу между консолями: теперь пользователи ПК, PS4 и Xbox One могут играть вместе во всех режимах и создавать отряды со своими друзьями вне зависимости от платформы.

F-104 разрабатывался с учетом опыта Корейской войны, применялся во Вьетнаме армией США и стоял на вооружении тринадцати стран. В War Thunder доступны две американские и несколько экспортных модификаций самолета. F-104A, первая серийная версия Starfighter, оснащена шестиствольной 20-мм пушкой M61 Vulcan с вращающимся блоком стволов и может нести две управляемые ракеты Sidewinder. В более поздних модификациях улучшен двигатель и расширен спектр вспомогательного вооружения.

Французский Mirage IIIC, первый европейский истребитель, вдвое превысивший скорость звука в горизонтальном полете. Более того, на Mirage IIIC можно подвесить ракетный ускоритель SEPR 844, дополнительно усиливающий тягу. Самолет оснащен широким набором подвесного вооружения, включая УРВВ, а также неуправляемые ракеты и бомбы. Mirage IIIC использовались Израилем в ходе Шестидневной войны и войны Судного дня в конце 1960-х и начале 1970-х годов, а также Аргентиной в Фолклендской войнах.

В «Starfighters» представлен первый образец бронетехники с РЛС, способной обнаруживать наземные цели. Это 9П157 «Хризантема», советский истребитель танков на базе БМП-3. РЛС вместе с тепловизором позволяют ему легко засекать врагов и запускать сразу два ПТУРа одновременно по двум разным целям. Японская линейка пополнилась Type 93 – современным легким ЗРК на базе внедорожника, оснащенным восемью ракетами класса «земля-воздух» с инфракрасным наведением. Для ценителей экзотики есть современный бангладешский танк Type 69-IIG – модификация китайского Type 69 с дополнительной динамической защитой и удлиненной пушкой.

В обновлении будут добавлены и десятки других моделей боевой техники разных эпох и наций. В результате общее количество реальных образцов техники в War Thunder превысило 1700 единиц.