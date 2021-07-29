Геймплейные новшества в трейлере FIFA 22

Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер футбольного симулятора FIFA 22. В ролике рассказали, какие изменения и улучшения появятся в проекте по сравнению с предыдущими частями.

Разработчики поведали о динамичной борьбе за мяч в воздухе, подтянутых атакующих и оборонительных способностях искусственного интеллекта, повышении плавности контроля мяча и технологии HyperMotion. Последняя должна сделать поведение футболистов на поле гораздо более реалистичным. Для этого ЕА записала движения 22 спортсменов и с помощью машинного обучения реализовала анимации для всех игроков.

FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.