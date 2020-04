Дебютный трейлер The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope PS4 / XOne / ПК

Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment представили трейлер следующей игры в антологии The Dark Pictures – Little Hope. Напомним, что ее события развернутся в городке Литтл Хоуп, где оказались четыре студента и их учитель. Игра выйдет летом на ПК, PS4 и Xbox One.

Литтл Хоуп, как и многие города в 1692 году, был окутан страхом перед ведьмами, соседи доносили друг на друга, а самопровозглашенные охотники на ведьм творили невообразимые бесчинства. Героям игры, чтобы выжить, предстоит узнать, были ли все эти гонения реальностью или за страшными событиями прошлого кроется что-то абсолютно иное.