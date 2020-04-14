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Анонс XCOM: Chimera Squad

Опубликовано: 14.04.2020 18:48:20
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2K Games и Firaxis внезапно анонсировали новую игру в серии XCOM, получившую название XCOM: Chimera Squad, релиз которой состоится уже 24 апреля на ПК. Ее события разворачиваются спустя многие годы после XCOM 2, когда правление пришельцев на Земле подошло к концу. Человечество победило, вынудив Повелителей покинуть планету, однако последние бросили своих бывших солдат. Теперь люди и пришельцы мирно уживаются вместе, и одним из таких уголков мира является «Город-31», где развернутся события игры.

Reveal Trailer [RUS]

Но не все жители Земли рады такому межвидовому союзу. Чтобы поддерживать мир и порядок, люди и пришельцы создали спецотряд «Химеры», который призван предотвратить все попытки помешать мирной жизни. Таким образом, в XCOM: Chimera Squad под управлением игроков окажутся и люди, и пришельцы. В игре представлено 11 агентов, каждый из которых обладает своими тактическими способностями и характеристиками.

Gameplay Overview [RUS]
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новыестарые11 ком.
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Майор группы
Skyimp (уровень 18)15.04.2020 17:15:51
Tactic28rus писал(а):
Я про попеременный ход, возможность выбора стартовых точек, и т. Д.
Аа, я думал во второй части это было :0 а оно вон оно как
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)15.04.2020 15:49:58
Skyimp писал(а):
Если про пришельцев, то это уже было но в ответвлении от X-com, а именно в UFO, где в Aftershock и в следующей Afterlight мы могли брать пришельцев с собой :0
Пришельцам в скваде я не удивлён. Гибриды были в WotC, так что это вполне нормальный шаг вперёд. Я про попеременный ход, возможность выбора стартовых точек, и т. Д.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)15.04.2020 13:54:14
Skyimp писал(а):
Если про пришельцев, то это уже было но в ответвлении от X-com, а именно в UFO, где в Aftershock и в следующей Afterlight мы могли брать пришельцев с собой :0
Тут еще таймлайн есть, не помню его раньше в серии, хотя старые части я уже плохо помню
Майор группы
Skyimp (уровень 18)15.04.2020 13:37:21
Tactic28rus писал(а):
экспериментальных фич
Если про пришельцев, то это уже было но в ответвлении от X-com, а именно в UFO, где в Aftershock и в следующей Afterlight мы могли брать пришельцев с собой :0
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)15.04.2020 10:22:39
Выглядит как тот же самый x-com 2 , только теперь в твоей команде пришельцы есть good3
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)15.04.2020 10:16:22
Это сюрприз, но безусловно приятный) свежая порция любимой серии игр, под соусом экспериментальных фич, да и по вкусной цене. Но предпочту подождать пока чутька остынет. А то вдруг в первые дни сыровато ещё будет. Так что пока без предзаказа.
А вообще конец апреля выйдет очень разнообразным для любителей любых стратегий. Тут вам и xcom, и gears tactics (его похоже придётся задвинуть до скидок), и халявный shogun 2.
-Что мы говорим деградации на самоизоляции?
-Не сегодня. И никогда)
Казуальный игрок
SteveHawkins (уровень 2)15.04.2020 00:35:57
Mas7er писал(а):
ага, 50%. Уверен, что 500 рублей как раз нормальная стоимость для такой игры
Спасибо, уже купил))
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)14.04.2020 21:52:16
popc писал(а):
Кстати про стоимость, в стиме сейчас предзаказ по хорошей скидке идет :)
ага, 50%. Уверен, что 500 рублей как раз нормальная стоимость для такой игры
Игровой гуру
popc (уровень 15)14.04.2020 21:49:51
Mas7er писал(а):
Вообще прям внезапно. Выглядит, конечно, как дешевенький спин-офф, но это все-таки XCOM, который, несмотря на ворох недостатков, все равно является лучшей современной тактической стратегией.
Кстати про стоимость, в стиме сейчас предзаказ по хорошей скидке идет :)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)14.04.2020 21:38:14
Вообще прям внезапно. Выглядит, конечно, как дешевенький спин-офф, но это все-таки XCOM, который, несмотря на ворох недостатков, все равно является лучшей современной тактической стратегией.
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