Анонс XCOM: Chimera Squad

2K Games и Firaxis внезапно анонсировали новую игру в серии XCOM, получившую название XCOM: Chimera Squad, релиз которой состоится уже 24 апреля на ПК. Ее события разворачиваются спустя многие годы после XCOM 2, когда правление пришельцев на Земле подошло к концу. Человечество победило, вынудив Повелителей покинуть планету, однако последние бросили своих бывших солдат. Теперь люди и пришельцы мирно уживаются вместе, и одним из таких уголков мира является «Город-31», где развернутся события игры.

Но не все жители Земли рады такому межвидовому союзу. Чтобы поддерживать мир и порядок, люди и пришельцы создали спецотряд «Химеры», который призван предотвратить все попытки помешать мирной жизни. Таким образом, в XCOM: Chimera Squad под управлением игроков окажутся и люди, и пришельцы. В игре представлено 11 агентов, каждый из которых обладает своими тактическими способностями и характеристиками.