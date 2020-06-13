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Дебют геймплея Rogue Lords

Опубликовано: 51 мин. назад
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Студия Cyanide решила попробовать себя в новом жанре, анонсировав в начале года рогалик с пошаговыми боями под названием Rogue Lords. Сегодня разработчики показали геймплей трейлер игры на стадии пре-альфы, сосредоточенный на сражениях.

В Rogue Lords вы выступаете в роли самого Дьявола, который желает восстановить свои силы после неудачного поражения. Вам предстоит возглавить команду именитых сил зла, среди которых Дракула, Кровавая Мэри, Всадник без головы, Барон Суббота и другие.

Релиз Rogue Lords состоится на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в 2021 году.

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