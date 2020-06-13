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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Показан геймплей Shadow Man Remastered

Опубликовано: 57 мин. назад
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Shadow Man Remastered обзавелся первой демонстрацией игрового процесса во время трансляции PC Gaming Show. С первого взгляда сложно понять, что же было улучшено по сравнению с оригинальной версией, вышедшей более двадцати лет назад.

Разработчики говорят, что Shadow Man Remastered будет работать в разрешениях до 4K, а также получит небольшие улучшения боевой системы и ИИ. Также в игре появится часть ранее вырезанного контента.

Релиз Shadow Man Remastered ожидается в 2021 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Gameplay Trailer
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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)24 мин. назад
Нда, и вот не стыдно им, ЭТО, называть ремастером ? Можно было назвать Shadow Man Patch Edition и отдавать за 1$
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