Показан геймплей Shadow Man Remastered

Shadow Man Remastered обзавелся первой демонстрацией игрового процесса во время трансляции PC Gaming Show. С первого взгляда сложно понять, что же было улучшено по сравнению с оригинальной версией, вышедшей более двадцати лет назад.

Разработчики говорят, что Shadow Man Remastered будет работать в разрешениях до 4K, а также получит небольшие улучшения боевой системы и ИИ. Также в игре появится часть ранее вырезанного контента.

Релиз Shadow Man Remastered ожидается в 2021 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.