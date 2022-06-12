Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise вышла на PC

Во время Future Games Show японский геймдизайнер Хидетаки Суэхиро анонсировал релиз Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise в Steam.

В посвященном этому событию ролике автор немного высмеивает себя и называет скучным за постоянную занятость и отсутствие работы над PC версией игры. Однако после этого он все же представляет зрителям анонс проекта, который уже доступен в Steam.

События Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise одновременно разворачиваются до и после сюжета оригинальной игры. Игрокам предлагают сыграть за двух героев – протагониста прошлой части Фрэнсиса Йорка Моргана и агента ФБР Алию Дэвис. Проект строится на исследованиях локаций, борьбе с паранормальными существами и общении с харизматичными героями.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise вышла в июле прошлого года на Nintendo Switch и была прохладно встречена как критиками, так и игроками. Игру критиковали за крайне плохую оптимизацию и множество багов.