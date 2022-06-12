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Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise вышла на PC

Опубликовано: 9 час. 27 мин. назад
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Во время Future Games Show японский геймдизайнер Хидетаки Суэхиро анонсировал релиз Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise в Steam.

В посвященном этому событию ролике автор немного высмеивает себя и называет скучным за постоянную занятость и отсутствие работы над PC версией игры. Однако после этого он все же представляет зрителям анонс проекта, который уже доступен в Steam.

События Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise одновременно разворачиваются до и после сюжета оригинальной игры. Игрокам предлагают сыграть за двух героев – протагониста прошлой части Фрэнсиса Йорка Моргана и агента ФБР Алию Дэвис. Проект строится на исследованиях локаций, борьбе с паранормальными существами и общении с харизматичными героями.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise вышла в июле прошлого года на Nintendo Switch и была прохладно встречена как критиками, так и игроками. Игру критиковали за крайне плохую оптимизацию и множество багов.

Official Steam Release Trailer | Summer of Gaming
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