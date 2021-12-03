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Дата выхода и детали GRID Legends

Опубликовано: 7 мин. назад
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Компания Codemasters назвала дату выходы новой части гоночной серии GRID, которую анонсировали во время EA Play Live 2021 в июле. GRID Legends станет доступна 25 февраля 2022 года на ПК (Origin и Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Кроме этого разработчик показали 17-минутное видео, в котором можно увидеть кадры геймплея и узнать детали игры.

GRID Legends получит большое нововведение для серии – сюжетный режим «Driven to Glory». История развернется в виде документального фильма, где вы окажитесь в роли гонщика-новичка, принимающего участие в своем первом гоночном сезоне.

Также на старте пользователей ждет более 100 автомобилей и ряд известных реальных треков со всего мира. Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер, который обещают улучшить. Кроме этого в гонке появится своего рода режим «королевской битвы» под названием Elimination и режим Race Creator, позволяющий создавать любые заезды, выбирая погодные условия, время суток и многое другое.

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