Дата выхода и детали GRID Legends

Компания Codemasters назвала дату выходы новой части гоночной серии GRID, которую анонсировали во время EA Play Live 2021 в июле. GRID Legends станет доступна 25 февраля 2022 года на ПК (Origin и Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Кроме этого разработчик показали 17-минутное видео, в котором можно увидеть кадры геймплея и узнать детали игры.

GRID Legends получит большое нововведение для серии – сюжетный режим «Driven to Glory». История развернется в виде документального фильма, где вы окажитесь в роли гонщика-новичка, принимающего участие в своем первом гоночном сезоне.

Также на старте пользователей ждет более 100 автомобилей и ряд известных реальных треков со всего мира. Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер, который обещают улучшить. Кроме этого в гонке появится своего рода режим «королевской битвы» под названием Elimination и режим Race Creator, позволяющий создавать любые заезды, выбирая погодные условия, время суток и многое другое.