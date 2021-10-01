Дата релиза ПК-версии Monster Hunter Rise и новый трейлер

Компания Capcom в рамках трансляции Tokyo Game Show 2021 сообщила точную дату выхода ПК-версии ролевого экшена Monster Hunter Rise, а также опубликовала новый трейлер проекта. Игра посипит в продажу в Steam 12 января 2022 года, а 13 октября все желающие смогут ознакомиться с проектом опробовав бесплатное демо.

Видео обрабатывается, выбор качества временно недоступен.

ПК-издание получит поддержку 4K и текстур высокого разрешения, неограниченную частоту кадров, голосовой чат, а также поддержку ультрашироких мониторов.

Также стали известны системные требования Monster Hunter Rise:

Минимальные

ОС: Windows 10 (64-Bit)

Процессор: Intel Core i3-4130/Core i5-3470/AMD FX-6100

Память: 8 Гб

Видео: NVIDIA GeForce GT 1030/AMD Radeon RX 550

HDD: 23 Гб

DirectX: 12

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