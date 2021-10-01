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Трейлер ПК-версии Marvel’s Guardians of the Galaxy

Опубликовано: 01.10.2021 10:27:26
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Eidos Montreal опубликовала новый трейлер экшена Marvel’s Guardians of the Galaxy, который посвящен ПК-версии. На персональных компьютерах при наличии GeForce RTX игра предложит трассировку лучей в реальном времени, поддержку NVIDIA DLSS, HDR, рассеянное освещение, а также разрешение до 8K. Пользователи, у которых нет доступа к GeForce RTX, получат возможность играть через облачный сервис GeForce NOW.

Напомним, что релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Switch.

PC Tech Trailer [RUS]
Видео обрабатывается, выбор качества временно недоступен.
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