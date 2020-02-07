Дата релиза Main Assembly – игры про строительство, разрушение и творчество

Компания Team17 и студия Bad Yolk Games только что объявили, когда их занимательная игра Main Assembly появится в раннем доступе Steam. Как оказалось, заняться строительством и разрушением можно будет уже с 16 апреля 2020 года.

В Main Assembly вы обнаружите себя в теле дрона, который обожает творить. Вам предстоит создавать самых различных роботов, ориентируясь только на собственные желания и воображение. Когда оболочка робота будет завершена, начнется второй этап производства: настройка и программирование управления. Затем вы сможете воспользоваться специальными датчиками, чтобы создать логику для разных видов анимации своего творения.

Но самое интересное развернется на тестовом полигоне. Продуманные системы разрушения позволят не только полностью уничтожить робота, но и частично повредить его – для проверки работы отдельных составляющих. Кроме того, в Main Assembly добавят и мультиплеерный режим, открывающий возможность творить вместе с друзьями!