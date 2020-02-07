Анонс CORRUPTION 2029 – стратегия от авторов Mutant: Year Zero

Только что студия The Bearded Ladies, известная по мрачной тактике Mutant: Year Zero, внезапно анонсировала свою новую тактическую стратегию под названием CORRUPTION 2029. Самое интересное, что премьера игры состоится в Epic Games Store уже 17 февраля 2020 года.

По сюжету игры Америка превратилась в апокалиптическую пустошь. Вам предстоит выяснить причину этой радикальной трансформации, управляя отрядом аугментированных солдат. Вас ожидают кровопролитные сражения с марионетками бесчеловечного режима и десятки увлекательных заданий.

CORRUPTION 2029 предложит глубокую тактическую боевую систему. Чтобы одержать победу, вам придется грамотно оценивать ситуацию, изучать локации, использовать укрытия и скрытность. Завершить ту или иную миссию можно будет по-разному, благодаря богатому ассортименту уникальных пушек и способностей.