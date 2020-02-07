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Mypulse Опубликовал Mypulse 2

Анонс CORRUPTION 2029 – стратегия от авторов Mutant: Year Zero

Опубликовано: 7 час. 58 мин. назад, Mypulse
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Только что студия The Bearded Ladies, известная по мрачной тактике Mutant: Year Zero, внезапно анонсировала свою новую тактическую стратегию под названием CORRUPTION 2029. Самое интересное, что премьера игры состоится в Epic Games Store уже 17 февраля 2020 года.

По сюжету игры Америка превратилась в апокалиптическую пустошь. Вам предстоит выяснить причину этой радикальной трансформации, управляя отрядом аугментированных солдат. Вас ожидают кровопролитные сражения с марионетками бесчеловечного режима и десятки увлекательных заданий.

CORRUPTION 2029 предложит глубокую тактическую боевую систему. Чтобы одержать победу, вам придется грамотно оценивать ситуацию, изучать локации, использовать укрытия и скрытность. Завершить ту или иную миссию можно будет по-разному, благодаря богатому ассортименту уникальных пушек и способностей.

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новыестарые2 ком.
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Активный геймер
Sailas77 (уровень 5)26 мин. назад
SteveHawkins писал(а):
выглядит как мод на xcom 2, согласитесь
Скорее рескин Mutant Year Zero, причем слишком прямолинейный, судя по ролику. У "Мутантов" был вагон проблем, причем глубоких - в корневых механиках. Если их не исправили здесь, то получится, скорее всего, проходняк. Те же "Мутанты" цепляли сеттингом и необычной атмосферой, а здесь избитое будущее. Буду рад ошибиться, но игру не жду, хотя тех же мутантов полностью прошел.
Нуб
SteveHawkins (уровень 1)5 час. 26 мин. назад
выглядит как мод на xcom 2, согласитесь
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